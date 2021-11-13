VOA’in Eski Genel Müdürü Bennett USAGM Başkanı Adayı

Başkan Joe Biden, Amerika’nın Sesi’nin de (VOA) bağlı olduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) başına VOA’in eski genel müdürü, Pullitzer ödüllü gazeteci Amanda Bennett’i aday gösterdi. Açıklama Beyaz Saray tarafından yapıldı.

Bennett, konuyla ilgili olarak Cuma gecesi VOA’ye yaptığı açıklamada, bu göreve aday gösterilmekten onur duyduğunu söyledi. Bennett, adaylığının Senato tarafından onaylanması halinde, “özgür basının değerini gösterme ve benimsemede dünyanın dört bir tarafında kritik ve zor bir çalışma yürüten USAGM bünyesindeki tüm kendini adamış gazetecilerle birlikte çalışmaktan büyük gurur duyacağını” söyledi.

USAGM Başkan Vekili Kelu Chao, Bennett’in aday gösterildiği bilgisini, 5 basın kuruluşunu çatısı altında toplayan bağımsız kurumun tüm çalışanlarına gönderdiği e-maille paylaştı. USAGM’in çatısı altında, VOA’in yanı sıra, Hür Asya Radyosu, Hür Avrupa Radyosu, Küba Yayıncılık Bürosu, Ortadoğu Yayın Ağları ve internet özgürlüğü alanında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Açık Teknoloji Fonu bulunuyor.

Chao, Amanda Bennett’in adaylığının onaylanması ve aralarına katılmasını dört gözle beklediklerini belirtti. Başkan Biden, 20 Ocak 2021’da Chao’yu USAGM başkanlığına vekaleten atamıştı.

69 yaşındaki Bennett, 2016 yılı Mart ayından 2020 yılı Haziran ayına kadar VOA Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Bennett, eski Başkan Donald Trump’ın atadığı eski USAGM Başkanı Michael Pack’ın Senato tarafından onaylanmasının ardından istifa etmişti.

Bennett istifa mektubunda, Pack’in USAGM’e bağlı gazetecilerin 1994 tarihli ABD Uluslararası Yayıncılık Yasası’nda güvenceye alındığı şekilde editoryal bağımsızlıklarına saygı göstereceğini umduğunu ifade etmişti. Söz konusu düzenleme, Amerikan hükümet yetkililerinin, kurumun uluslararası çalışmalarının köşe taşı niteliğini taşıyan bağımsız ve objektif haberciliğe müdahale etmesine kalkan olma vazifesi görüyor.

Ancak Pack’in görevde olduğu 7 ay, kurum içinde ağır derecede kötü yönetim şikayetleri, Kongre’den celpname çıkarılması ve idaresi altındaki kişi ve kurumların faaliyetlerine karışmasını yasaklayan mahkeme kararları gibi gelişmeler yüzünden çalkantılı geçti.

Bennett da Kongre tarafından onaylanarak görevine resmen başlaması halinde, Pack döneminden kalma bazı sorunları miras almış olacak. Bunlar arasında, çalışanlar tarafından kurumun bir önceki idaresine karşı öne sürülen çok sayıda suçlamayı inceleyen üç bağımsız uzmanın soruşturması da yer alıyor.

Bennett VOA’den ayrılırken çalışanlarıyla paylaştığı istifa mektubunda, küresel çapta rekabetçi bir dijital haber yapılanması yaratma ve dezenformasyonla mücadelede sağlanan ilerlemelerin altını çizmişti. Bennett, kadın ve mültecilere ilişkin haberlerin derin biçimde takibi ve dünya genelinde basın özgürlüğüne odaklanmalarına da dikkat çekmişti.

Amanda Bennett 2019’da “gazeteciliğe önemli katkılarından” dolayı Ulusal Basın Kulübü tarafından ödüle layık görülmüştü.

Bununla birlikte Bennett’in, VOA genel müdürlüğü sırasında eleştiriler aldığı zamanlar da oldu. Bunlardan biri, 2017 yılında sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui’yle üç saat sürmesi planlanan bir mülakatın kısa kesilmesinden sonra yaşandı. Bennett, mülakata dahil olan Çince yayın bölümünden bazı çalışanları görevden almış ya da disipline vermiş, daha sonra bu çalışanlarca davalar açılmıştı.

2018 yılında da Bennett, Hausa yayın bölümünde çalışan 15 yayıncının, Batı Afrika’daki yabancı bir yetkiliden rüşvet aldıkları gerekçesiyle işlerine son verme kararı almıştı.

Amanda Bennett’in uzun ve başarılı bir meslek hayatı var. Bir dönem Washington Post gazetesinde yazılar yazan Bennett, daha önce Bloomberg Haber kuruluşunda baş editörlük yaptı. Araştırmacı gazetecilik ve editörlük yapan özel bir küresel birim oluşturdu ve bu birimin yöneticiliğinde bulundu. Ayrıca Bloomberg Haber’in Kadın Projeleri Bölümü’nü kurdu. Philadelphia Inquirer ve Lexington Herald-Leader gazetelerinde editörlük yaptı. Portlan’da çıkan Oregonian gazetesinde de baş editor ve proje yöneticisi olarak çalıştı.

Uzun yıllar Wall Street Journal gazetesi için muhabirlik, habercilik ve editörlük yapan Amanda Bennett, 1997 yılında Wall Street Journal’daki ekibiyle birlikte Pulitzer Ulusal Habercilik Ödülü aldı. 2011 yılında da Oregonian gazetesindeki ekibiyle Pulitzer Kamu Hizmeti Ödülü’nü paylaştı.

2003-2010 yılları arasında Pulitzer Ödül Yönetim kurulu’nda görev yapan Amanda Bennett, 2010’da yönetim kurulu eş-başkanı oldu. Bennett ayrıca Gerald Loeb Ödülleri, Amerikan Haber Editörleri Derneği ve Araştırmacı Gazetecilik Fonu yönetim kurullarında üyelik yaptı.

Amerika’nın en eski ve saygın okullarından Harvard Üniversitesi mezunu olan Amanda Bennett, altı kitap yazdı. Bunlardan biri de kaybettiği eşinin böbrek kanseriyle mücadelesini anlatıyor. Bennett, TheDream.US adlı bir vakfın da eş-kurucusu. Vakıf, Amerika’daki kayıtsız göçmenlerin çocuklarına üniversite bursu sağlıyor.

