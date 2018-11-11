İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.

Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden yarışa başlayan atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına ulaştı.

Koşuda erkeklerde ilk sırayı 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Shadrack Korir elde etti. Korir ile aynı dereceyi elde etmesine rağmen milli atlet Polat Kemboi Arıkan, hakem kararıyla ikinci sırada yer aldı. Uganda'dan Albert Chemutai ise 43 dakika 8 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can, 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle kürsünün birinci basamağına çıktı. Kenyalı sporculardan Delvine Meringor 48 dakika 39 saniyelik süresiyle ikinci, Daisy Jeptoo Kimeli ise 49 dakika 1 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

