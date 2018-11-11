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Vodafone 40. İstanbul Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Organizasyon kapsamında 10 kilometre koşusunu erkeklerde Fatih Korkunç, kadınlarda ise Suzan Tunca kazandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 10 kilometre koşusunu erkeklerde Fatih Korkunç, kadınlarda ise Suzan Tunca ilk sırada tamamladı.

Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaştı.

Koşuda Türk atlet Fatih Korkunç, 33 dakika 23 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti. Fatih'i 30 saniye geriden takip eden Mustafa Araç ikinci, İspanyol sporcu Victor Gallego Casilda ise 33 dakika 56 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise kürsünün 3 basamağına da Türk sporcular çıktı. Suzan Tunca 37 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 43 dakika 38 saniyelik süresiyle Aslı Simay Yazıcı ikinci, 44 dakika 29 saniye ile Hatice Zeylan üçüncü sırada yer aldı.

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10 Kilometre Koşusu Fatih Korkunç Suzan Tunca Vodafone 40. İstanbul Maratonu

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