İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile diğer davetliler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maratonda erkeklerde ilk 3 sırayı alan Kenyalı Felix Kimutai, Bahreynli Abdi İbrahim Abdo ve Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich'e ödüllerini takdim etti.

Maratonda kadınlarda ilk 3 sırayı alan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, aynı ülkeden Margaret Agai ve Etiyopyalı Fatuma Sado'ya ödülleri verildi.

Törende tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde ve kadınlarda ilk 3 sırayı elde eden sporculara da ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

