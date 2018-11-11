İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda her yaştan vatandaşla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen yarışların başlangıç işaretini veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile halk koşusuna katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yürüyerek geçen Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köprü üzerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Şu anda Asya ile Avrupa'nın tam ortasındayız. İstanbul'umuzda güzel bir gün. Her yaştan vatandaşlarımızla burada olmanın mutluluğunu ve heyacanını yaşıyoruz. Sağlık için yürüyor ve koşuyoruz." diye konuştu.

Uyuşturucu, bağımlılıklar ve terörle mücadele için yürüdüklerini aktaran Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızın bu heyacanı bakanlık olarak bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. İnşallah hep birlikte ülkemizin sportif geleceği ve yarınları ile spor kültürünün yaygınlaşması için tüm tesislerimizi daha aktif kullanacağız. Vatandaşlarımıza bunu sürekli hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.