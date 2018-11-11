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Vodafone 40. İstanbul Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

KADEM, "Ailece Koşuyoruz" sloganıyla maratona katıldı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na "Ailece Koşuyoruz" sloganıyla katıldı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre dernek, "Sağlıklı Yarınlara Koş" temasıyla koşulan maratonda, sosyal sorumluluk ortağı olarak yer aldı.

Halk koşusunda katılan KADEM ekibi, KADEM Vakfı yurtlarında kalan öğrenciler, komisyon üyeleri ve il temsilciliklerinden gelenlerden oluştu.

Bu yılki maratona "Ailece Koşuyoruz" sloganıyla katılan KADEM, geçen yılki maratonda da "Ortak Geçmiş Ortak Gelecek" sloganı ve "Mülteci Kadınlar ve Çocuklar" temasıyla bulunmuştu.

KADEM ayrıca, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Maraton İstanbul Fuarı'nın da katılımcıları arasındaydı.

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Kadın ve Demokrasi Derneği Vodafone 40. İstanbul Maratonu

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