Vodafone 40. İstanbul Maratonu sona erdi

Katılımcılar, yoğunluk yaşanmaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne üç grup halinde gönderildi. Organizasyonda yer alan sporseverler, giydikleri renkli kostümler, yerel kıyafetler, evcil hayvanları, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Dolmabahçe'de sona eren halk koşusunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.

Altunizade Köprüsü'nden başlayan 8 kilometrelik halk koşusunda ise yaklaşık 100 bin sporsever yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden Anadolu yakasından başlayan tekerlekli sandalye yarışı, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre ve 10 kilometrelik yarışlarına yaklaşık 30 bin çipli koşucu katıldı.

Halk koşusuna katılan birçok sporsever, "Sağlık için koş İstanbul" sloganıyla düzenlenen organizasyonda aileleriyle güzel zaman geçirdi.

Ayrıca mobil zabıta ekipleri, halk koşusunda vatandaşların köprüde beklememeleri için sık sık uyarılarda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güvenlik nedeniyle vatandaşların son şeritlere girmesi bariyerlerle engellendi. Köprünün iki yanında polis ve zabıta ekipleri yer aldı.

Birçok katılımcı yanında getirdikleri yiyeceklerle köprü üzerinde piknik yaptı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla bazı vatandaşlar Atatürk silüetli kıyafetler giydi.

Halk koşusuna aralarında Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Okçular Vakfı, TEMA Vakfı, Türk Kızılayı, Yeşilay, WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı, MS Platformu, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Tohum Otizm Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, üniversiteler, çocuk dernekleri, taraftar grupları ve gençlik merkezlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda STK, siyasi parti üyeleri, belediye ve bazı firmaların çalışanları da ekip halinde katıldı.

Altunizade ile Dolmabahçe arasındaki parkurda yer alan birçok şirket temsilcisi, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla STK'ların faaliyet alanına dikkati çekmeye çalıştı.

Dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan "Special Olympics"in bir parçası olarak faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye, organizasyonda "özel sporcular" için koştu.

Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin hayata sporla katılmalarını amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye için koşan kurumlar arasında, Sabancı Holding, MetLife Emeklilik ve Hayat, Tarabya Rotaract Kulübü, Yeniköy Rotaract Kulübü, 118-E Leo Yönetim Çevresi, P&G Türkiye, Yeniköy Rotaract Kulübü, Oro İlaçları, Ünite İletişim, Vista Turizm ve Türkiye Spor Yazarları Derneği bulundu.

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- Şehitler anıtı ziyaret edildi

15 Temmuz Şehitleri anısına yaptırılan "Şehitler Makamı" da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Köprünün Anadolu Yakası'na bulunan anıta organizasyona katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, ziyaret sırasında dua etti.

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- Doğum günü kutlaması

Halk koşusuna katılan Mert Aksoy için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

"Bugün Mert'in doğum günü" yazılı pankart açan gençler, ellerinde pastayla doğum günü şarkısı söyledi.

Koşuya katılan vatandaşlar da 27 yaşına giren Mert Aksoy'u tebrik etti.

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- adidas bandosu renk kattı

Organizasyonun sponsorlarından adidas, gerçekleştirdiği etkinliklerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Halk koşusunda yer alan adidas bandosu, çaldıkları enstrümanlarla ilgi odağı oldu.

Sponsor firma, ayrıca hem çipli koşu hem de halk koşusu parkuru boyunca birçok etkinliğe imza attı.

