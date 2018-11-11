HABER

Vodafone 40. İstanbul Maratonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Maraton dolayısıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar kademeli olarak trafiğe açıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılan yollarda kademeli olarak trafik akışı sağlanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollardaki trafik akışı saat 05.00 itibarıyla kesilmişti.

Maraton nedeniyle trafiğe kapatılan yollar, en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafik akışına açıldı.

Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...
Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardıKöpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı
Yargı dünyasının acı günüYargı dünyasının acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafik Akışı Vodafone 40. İstanbul Maratonu

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.