Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapanacak.
İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek 40. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak.
34 Z numaralı metrobüsler, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.
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