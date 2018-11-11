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Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu.  Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.

Maratonu erkeklerde parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu.

Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu. Bu yıl Sağlık İçin Koş temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

ERKEKLERDE BİRİNCİ FELİX KİMUTAİ

Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 09.00'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai birinci oldu. 2.10.37'lik derecesi ile Bahreinli atlat Abdi İbrahim Abdo ikinci olurken, 2.10.54'lük derecesi ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.

KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH

Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03'lük derecesi ile Kenyalı atlet Margaret Agai 2'nci olurken, 2.31.04'lük derecesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado üçüncü oldu.

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