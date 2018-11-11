Maratonu erkeklerde parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu.

Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu. Bu yıl Sağlık İçin Koş temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

ERKEKLERDE BİRİNCİ FELİX KİMUTAİ