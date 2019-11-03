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Vodafone 41. İstanbul Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya: - "Bu yıl çocuklar için anlamlı yaşamayı, kendimiz için anlamlı yaşamayı, günde 30 sayfa kitap okumayı, 30 dakika yürümeyi insanlara anlatabilmek için milli atletlerimizle koşacağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na ilişkin, "Bu yıl çocuklar için anlamlı yaşamayı, kendimiz için anlamlı yaşamayı, günde 30 sayfa kitap okumayı, 30 dakika yürümeyi insanlara anlatabilmek için milli atletlerimizle koşacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na "Anlamlı yaşamak için günde 30 sayfa okuyor, 30 dakika yürüyorum" sloganıyla katılan Kaya, eski milli atletler Mehmet Yurdadön, Veli Ballı ve Gazi Aşıkoğlu'nun yanı sıra 2019 Dünya Muay Thai şampiyonları Bediha Taçyıldız, Buğra Tugay Erdoğan ile Muay Thai şampiyonlarından Hasan Çetin ve milli karateci Aslı Delibal ile yan yana koştu.

Halk koşusu öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, "Çocuklar İçin Koş" temasının önemine vurgu yaparak, çocuklara dünyanın emanet edildiğine işaret etti.

Kaya, çocukların duyarlı olabilmesi için anne ve babaların kitap okumaları, kendi bedenleri için de yürümeleri gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl atanmayan beden eğitimi öğretmenleri için koştuğunu hatırlatan Kaya, "Bu yıl da çocuklar için anlamlı yaşamayı, kendimiz için anlamlı yaşamayı, günde 30 sayfa kitap okumayı, 30 dakika yürümeyi insanlara anlatabilmek için milli atletlerimizle koşacağız." diye konuştu.

- "İki kıtayı birleştiren bir sevgi seli oluşacak bugün"

Kendileri gibi koşacak on binlerce insan olduğuna dikkati çeken Kaya, maratonun önemini şu sözlerle ifade etti:

"Dünyaya İstanbul'un, özellikle Asya ile Avrupa'nın birleştiği bir kent olduğunu anlatıyoruz. Dünyanın en güzel şehrinin İstanbul olduğunu ve Boğaz'dan geçerken insanların hissettiği duygunun dünya halklarına yayılması... Bu çok anlamlı ve çok önemli. Düşünün dünyanın hiçbir yerinde yok. İki kıtayı birleştiren bir sevgi seli oluşacak bugün. İki kıtanın barışı, iki kıtanın özgürlüğü, iki kıtanın demokrasi inancı ve İstanbul'un dünyaya yeniden tanıtılmasına vesile olacağız. 41 kere maşallah diyeceğiz."

Yıldırım Kaya, CHP'den çok sayıda milletvekilinin de maratonda koşacağını kaydetti.

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Vodafone 41. İstanbul Maratonu

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