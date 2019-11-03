İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na ilişkin, "Bu yıl çocuklar için anlamlı yaşamayı, kendimiz için anlamlı yaşamayı, günde 30 sayfa kitap okumayı, 30 dakika yürümeyi insanlara anlatabilmek için milli atletlerimizle koşacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na "Anlamlı yaşamak için günde 30 sayfa okuyor, 30 dakika yürüyorum" sloganıyla katılan Kaya, eski milli atletler Mehmet Yurdadön, Veli Ballı ve Gazi Aşıkoğlu'nun yanı sıra 2019 Dünya Muay Thai şampiyonları Bediha Taçyıldız, Buğra Tugay Erdoğan ile Muay Thai şampiyonlarından Hasan Çetin ve milli karateci Aslı Delibal ile yan yana koştu.

Halk koşusu öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, "Çocuklar İçin Koş" temasının önemine vurgu yaparak, çocuklara dünyanın emanet edildiğine işaret etti.

Kaya, çocukların duyarlı olabilmesi için anne ve babaların kitap okumaları, kendi bedenleri için de yürümeleri gerektiğini vurguladı.