Vodafone 41. İstanbul Maratonu için yollar kapatıldı

Bu yıl 41.’si düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu için şehrin genelindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 03.00’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, devamında köprüye çıkan yolların tamamı ve saat 05.00’da Avrasya Tüneli çift Yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

METROBÜS SEFERLERİ FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN YAPILACAK

Metrobüs hattı Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı ile seferlerini gerçekleştirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen koşu Altunizade Köprüsü altında başlayacak ve İnönü Stadı önünde sona erecek. Gece saat 3.00’da kapanacak olan yollar saat 15.00’ten itibaren araç trafiğine açılacak.

Maraton koşusu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü, saat 06.00’dan maraton bitimine kadar T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Kabataş ile Beyazıt istasyonları arasında işletme yapılmayacak.

Bu kapsamda kapanacak olan yollar şu şekilde:

ANADOLU YAKASI

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.