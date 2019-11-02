Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yarın düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle maraton bitimine kadar yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Açıklamaya göre, trafiğe kapanan yollar şöyle:

BAKIRKÖY, FATİH VE ZEYTİNBURNU'NDA KAPANACAK YOLLAR

Kadir has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek, Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak, Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı Bulvarından gelen akım Eminönü istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak." Öte yandan Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacak.