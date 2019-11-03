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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 04:08 | Son Güncelleme

Vodafone 41. İstanbul Maratonu sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil parkur güzergahı ve bağlantılı yollar araç trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - "Vodafone 41. İstanbul Maratonu" sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı yollar saat 15.00'e araç trafiğine kapatıldı.

Spor İstanbul tarafından "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibariyle araç trafiği durduruldu.

Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kesti. Araçlar, Zincirlikuyu mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.

Maraton dolayısıyla bugün saat 15.00'e kadar kapalı olacak güzergahlar şöyle:

"Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri."

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 41. Vodafone İstanbul Maratonu istanbul trafik

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