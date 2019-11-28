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Vodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliklerinden Vodafone İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı.

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliklerinden Vodafone İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı. ’İstanbul Senin, Durma Koş’ sloganıyla 3 Kasım’da koşulan 41’inci maratonda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 20 milyon 670 bin 324 TL ile rekor miktarda bağış toplandı.

Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda ’İstanbul Senin, Durma Koş’ temasıyla 3 Kasım Pazar günü koşulan Vodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda parkur rekorundan sonra bağış rekoru da kırıldı. Türkiye topraklarında en iyi derecenin elde edildiği koşuda, hem kurumlar hem bireyler bağış toplamakta da yarıştı. Sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl 13 milyon 861 bin 497 Türk lirası olan toplam bağış miktarı yüzde 49’luk bir artış ile bu yıl 20 milyon 670 bin 324 Türk lirasına ulaşarak rekor kırdı.
Yapılan bilgilendirnnede; maratonun 41’inci yarışında sosyal sorumluluk partneri Adım Adım’ın desteği ile 45 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından 17 milyon 376 bin 902 Türk lirası bağış toplanırken, maraton kapsamında kampanya yürüten diğer 41 sivil toplum kuruluşu da eklenince bu rakam 20 milyon 670 bin 324 Türk lirasını buldu. Adım Adım verilerine göre 14 bin 643 kişi, yarışa katılanların yarısından fazlası bir amaç için iyilik peşinde koştu. Vodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda STK’lar tarafından açıklanan verilere göre yapılan bağışlar sayesinde hasta, engelli, yardıma muhtaç, korunma altına alınan hayvanlar vb. olmak üzere 25 binin üzerinde canlının hayatına etki edilmiş oldu.

En büyük bağış eğitime
86 farklı sivili toplum kuruluşunun kampanya yürüttüğü maratonun en büyük katkısı ise eğitime oldu. Eğitim için koşan Darüşşafaka Cemiyeti koşucuları 2.1 milyon Türk lirası bağış toplanmasına katkı sağlarken, Türk Eğitim Vakfı koşucuları 1.3 milyon Türk lirası bağış topladılar. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) da 1.2 milyon Türk lirası bağış ile üçüncü en büyük bağış toplayan kurum oldu.

Parkur rekoru kırılmıştı
Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen Vodafone İstanbul Maratonu’nun geçtiğimiz günlerde düzenlenen 41’inci yarışı, (3 Kasım) yeni bir rekora sahne olmuştu. Yarışa tavşan atlet olarak başlayan Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2:09:44’lük derecesi ile parkur rekoru kırarak, bugüne kadar Türkiye topraklarında koşan en hızlı atlet oldu. Kadınlar kategorisinde bitiş çizgisini ilk gören isim ise 2:23:40’lık derecesi ile Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu oldu.

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