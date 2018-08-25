Vodafone aboneleri bayramda kesintisiz iletişimin keyfini çıkardı

İSTANBUL (AA) - Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, bu yıl da Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin dört bucağındaki 23,4 milyon abonesine kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşattı.

Vodafone’un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle bol bol hasret gideren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

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- En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun şeklinde sıralandı.