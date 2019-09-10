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Vodafone, Acil Durum Yönetimi Standardı'na geçen ilk teknoloji şirketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Vodafone, Türkiye’de ISO 22320 belgesiyle Acil Durum Yönetimi Standardı’na geçen ilk teknoloji şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, olası afet koşullarında kesintisiz iletişim hizmeti sağlayabilmek için yaptığı çalışmalarla, Türkiye’de uluslararası ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı sertifikası almaya hak kazanan ilk teknoloji şirketi oldu.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin kesintisiz iletişim hakkını olası afet koşullarında da sağlayabilmek için yaptığı çalışmaları uluslararası ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı ile tescilledi. Böylece Vodafone, Türkiye’de ISO 22320 belgesiyle Acil Durum Yönetimi Standardı’na geçen ilk teknoloji şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, "Vodafone olarak, uzun yıllardır sahip olduğumuz 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası kapsamında şirket genelinde bir kültür haline gelen iş sürekliliği yönetimi ve acil durum hazırlıklarımız sayesinde her koşulda kesintisiz iletişim sağlamak için alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl AFAD ile ortak ve şirket içinde gerçekleştirdikleri afet ve acil durum tatbikatları sayesinde, Türkiye'de gerçekleşen deprem, sel, yangın gibi afetlerin yaratabileceği iletişim kesintisinin önüne geçebilmek amacıyla sürekli çalıştıklarını ve tecrübe kazandıklarını belirten Karaçay, bu yıl ise şirketin afet ve acil durumlara karşı aldığı önlemlerin dünya standartlarında olduğunu belgeleyen ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı için harekete geçtiklerini bildirdi.

Uluslararası denetimden başarıyla geçerek, sadece Türk telekomünikasyon sektöründe değil, Vodafone Grubu genelinde de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk şirket olduklarını aktaran Karaçay, Vodafone olarak, müşterilere kesintisiz iletişim sağlamak üzere uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

- İş sürekliliğinde önde gelen şirket

ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı ile ISO kalite standart sertifikasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Vodafone, bünyesinde ayrıca Arama Kurtarma Takımı kurarak sosyal sorumluluk bilinciyle olağanüstü durumlara karşı teknoloji, süreç ve insan kaynağı ile hazırlanıyor. İş sürekliliğinin olgunluğunu yıllara göre iyileştiren şirket, potansiyel tehditlerin neden olabileceği operasyonel etkilere cevap verebilecek, kurumsal esneklik sağlayan yöntemlerle standardını korumaya ve geliştirmeye devam ediyor.

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