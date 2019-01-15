Vodafone, dijitalleşme yolculuklarında KOBİ’lere destek olmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "KOBİ’leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek" amacıyla yola çıktığı "Dijital İş Ortağım" program serisiyle, büyük ölçekli işletmeleri ve girişimcileri, Ali Sunal moderatörlüğünde KOBİ’lerle buluşturmaya devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Youtube’da "Vodafone İş Ortağım" kanalı üzerinden yayınlanan ve KOBİ’lerin, dijitalleşme yolculuklarında büyük işletmelerden tavsiyeler alabildiği program serisini sürdürüyor.

"Dijital İş Ortağım Programı" adıyla oyuncu Ali Sunal’ın moderatörlüğünde yayınlanan serinin ikincisi, "KOBİ’lerimiz İçin Veri Odaklı Dijital Dönüşüm" başlığıyla düzenlendi.

"KOBİ’ler için doğru medya stratejisi nasıl olmalıdır, veri ve veri güvenliği neden önemli, neden dijitalleşmeliyiz" sorularına cevap aranan ikinci programın konuğu, WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM Üst Yöneticisi (CEO) Demet İkiler oldu.

"Türkiye’nin En Etkili 50 İş Kadını"ndan biri seçilen Demet İkiler, tüketici davranışları ve alışkanlıklarının anlaşılmasında dijitalleşmenin yeri ve önemi konusunda KOBİ’leri bilgilendirerek tavsiyelerde bulundu.