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Vodafone ev interneti için "memnuniyet" dönemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone olarak, müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, evde maksimum internet keyfi yaşamak isteyen aileler için memnuniyet dönemini başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Evde İnternet’in yeni "Memnuniyetle" kampanyasıyla, 24 ay taahhütle fiber ev interneti alan Vodafonelular, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip oluyor.

Kampanya kapsamında, Adil Kullanım Noktası (AKN) bulunmayan limitsiz "Vodafone Evde İnternet" paketleri ise 59,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için 'Memnuniyetle' kampanyasını geliştirdik. Buna göre, 24 ay taahhütle 'Vodafone Evde İnternet' alan müşterilerimiz, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip oluyor.

Tüm bunlara ek olarak sunduğumuz ‘kurulumcu takip’ ve ‘evde çekim garantisi’ gibi özelliklerle müşterilerimiz, sevdikleriyle birlikte güzel anlar yaşamalarını sağlayacak bir ev interneti hizmetine sahip olacaklar. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone’un yeni "Memnuniyetle" kampanyasından faydalanmak isteyen aileler, sipariş doğrulamasından itibaren 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü ve hep hızlı internet hizmetlerinin yanında birçok avantaja da sahip oluyor.

Vodafone, ev internetine ek olarak, faturalı mobil müşterilerine, internete her an bağlı kalabilmeleri için 4 GB mobil internet hakkı sunuyor. Diğer yandan, kurulum bekleyen Vodafonelular, “kurulumcu takibi” sayesinde, SMS yoluyla kurulum ekiplerinin konum ve durumu hakkında bilgi alabiliyor.

Kaliteli bir Wi-Fi deneyimi için müşterileri daha farkına varmadan önden inceleme yapıp çözüm geliştiren Vodafone ayrıca, müşterilerinin evin her yerinde en iyi Wi-Fi performansını deneyimleyebilmeleri için “Wi-Fi genişletici” özelliğini de sunuyor.

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