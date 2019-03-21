Vodafone Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda yarı finalistler belirlendi

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda yarı finalistler belli oldu.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı başladı.

Tüm Türkiye'den 6 bin 800'ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı kadar talebe ulaşan yarışmada, Tarık Sezer ve ekibi tarafından yapılan ön eleme sonucu 15 ilden 30 genç ses yarı finale katılmaya hak kazandı.

Yarı finale kalan 30 yarışmacı, bundan sonraki aşamada Vodafone FreeZone Stüdyo'da koçluk alacak ve performanslarını sergileyecek. Bu gençler, jüri üyeleri Simge ve Buray'ın takımlarında yer almak üzere 15'er kişilik 2 ayrı gruba ayrılacak.

Yarı finalistlerin koçluk, tanışma ve performans videoları hem "www.acunn.com/freezonesonses" üzerinden, hem de FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak. Single çıkarma şansı yakalayacak gençler için halk oylaması ise 8 Nisan'da başlayacak.