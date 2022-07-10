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Vodafone internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Vodafone mobil internet ayarları nasıl yapılır?

10.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil telefonda internet ayarı yapmak pek çok kullanıcının merak ettiği bir konudur. Genellikle Vodafone ya da diğer hatlarda internet ayarları otomatik olarak yapılır. Ancak bazı durumlarda el ile manuel ayarlama yapmak gerekebilir. Bu gibi durumlarda internet ayarının nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Vodafone internet ayarları nasıl yapılır?

Vodafone internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Vodafone mobil internet ayarları nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Vodafone internet yapılandırma ayarları
  • Vodafone şebeke ayarları
  • Vodafone internet hızlandırma

Vodafone internet ayarları, uygulanacak basit adımlarla doğru şekilde gerçekleştirilebilir. Bu adımları gerçekleştirdiğinizde Vodafone hattınızda internetinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Vodafone internet ayarları alma işlemini gerçekleştirmek için uygulayabileceğiniz ilk yol, müşteri hizmetlerini aramaktan geçer. '542' nolu numarayı arayarak müşteri hizmetlerinden telefon internet ayarları işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone internet yapılandırma ayarları

Vodafone şebeke ayarları gerçekleştirmek Android telefonlarda oldukça basittir. Bunun için Vodafone şebeke ayarları adımlarını uygulamanız gerekir. O adımlar ise şu şekildedir:

  • Öncelikle cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin.
  • Buradan Bağlantılar seçeneğine dokunun.
  • Karşınıza gelen seçenekler arasından Mobil Ağlar kısmına dokunun.
  • Buradan Erişim noktası adları'nı seçin ve Ekle butonuna basın.

Karşınıza gelen erişim noktası düzenle kısmından Vodafone APN ayarları işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de aşağıda yer alan Vodafone APN bilgilerini ilgili yerlere giriş yapmalısınız.

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Vodafone şebeke ayarları

  • İsim: Vodafone Internet
  • APN: Internet
  • Proxy: Boş kalacak
  • Bağlantı noktası: Boş kalacak
  • Kullanıcı adı: Vodafone
  • Şifre: vodafone
  • Sunucu: Boş kalacak
  • MMSC: Boş kalacak
  • MMS proxy'si: Boş kalacak
  • MMS portu: Boş kalacak
  • MCC: 286
  • MMS protokolü: WAP 2.0
  • MNC: 02
  • Onaylama türü: Yok (varsa CHAP veya PAP seçin.)
  • APN türü: Default

İlgili ayarları girdikten sonra kaydedin ve çıkış yapın. Bu işlemlerin ardından artık internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Vodafone erişim noktası ayarları gerçekleştirmek iPhone cihazlarda Android'e kıyasla daha kolaydır. iPhone tarafında da Vodafone ağ ayarları şu şekilde yapılır:

  • Öncelikle telefonunuzun Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Ardından Hücresel seçeneğini seçin.
  • Son olarak Hücresel veri butonuna dokunun.

İlgili işlemleri gerçekleştirdikten sonra telefonunuza bazı Vodafone servis ayarları değerlerini girmeniz gerekir. Bu değerler ise şu şekilde:

  • APN: internet
  • Kullanıcı adı: Vodafone
  • Şifre: vodafone

Vodafone hat ayarları değerlerini girdikten sonra iPhone cihazınızda da internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Vodafone internet hızlandırma

Vodafone'da interneti hızlandırmak için bazı adımlar yer alıyor. Bu adımları gerçekleştirdiğinizde telefonunuzun interneti biraz da olsa hız artışı yaşıyor.

Vodafone hızlı internet ayarları için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

  • Öncelikle Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Menüden Diğer Ağlar seçeneğine dokunun.
  • Buradan Mobil Ağlar seçeneğine basın.
  • Mobil Ağlar içerisinden Erişim noktası adları'na tıklayın.
  • İsim bölümüne 'Vodafone Internet', APN kısmına da 'internet' yazarak kaydedin.
  • Bunu takiben oluşturulan yeni internet bağlantısını yani APN'yi seçin.
  • Son olarak cihazınızı bir defa kapatıp açın.

Gerçekleştirdiğiniz Vodafone internet hızlandırma adımlarının ardından internetinizin biraz daha hızlandığını fark edeceksiniz.

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Vodafone
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