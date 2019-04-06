HABER

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 20:21 | Son Güncelleme

Maraton dolayısıyla, bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın yapılacak Vodofane İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fatih ilçesinde yarın gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği aktarıldı.

Buna göre, 02.00 - 05.00 saatleri arasında, Samatya güney yan yol ile Yenikapı Etkinlik Alanından sahil güneye katılım ile Sahil yolu Namık Kemal kuzeyden, varyanttan sahil güneye akım verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, 05.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollara ilişkin şu bilgiler verildi;

Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,

Sirkeci arabalı vapurları giriş ve çıkışları,

Sirkeci arabalı vapuru karşısından Payitaht Kafe’nin olduğu yerden sahile akım verilmeyecektir.

Sirkeci Meydanı'ndan Zeyport Zeytinburnu Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacaktır.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Namık Kemal Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üzerinden geri döndürülecektir).

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Kazlıçeşme BP'den Onuncu Yıl'a gelen akım sahil kuzeye ve güneye verilmeyecektir.

Genç Osman Caddesi'nden sahil istikameti BP benzinlik karşısından geri çevrilecektir.

Derindere karşısı Zeyport Viyadüğü güneyden akım verilemeyecek, gelen araçlar viyadük üzerine Abay Caddesi'ne yönlendirilecektir.

Zeytinburnu Ek Hizmet Binası önünden sahil kuzey ve güneye akım verilmeyecek gelen araçlar Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilecektir.

16/9 ve Volvo önünden Sahil kuzey ve güneyden gelen akım ters istikametten verilmeyecektir.

Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nden gelen akım Samatya’dan sahil kuzeye verilmeyecek, Kızıl Elma Caddesi'ne verilecektir.

Yenikapı Etkinlik Alanı içerisinden İspark 1 kapama noktasından ve İspark 2 kapama noktasından sahil güneye ve kuzeye akım verilmeyecektir.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil kuzeye ve güneye akım verilmeyecek, akım Mudurnu varyant üzerinden yönlendirilecektir.

- Alternatif güzergahlar

Açıklamada, bu yollara alternatif güzergahlar şöyle sıralandı;

Abay Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Yedikule Caddesi, İmrahor İlyas Bey Caddesi, Org. Abdulrahman Nafiz Gürman Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Türkeli Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi (Balat sahil yolu),
Atatürk Caddesi Unkapanı istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kızılelma Sokak, Etyemez Tekkesi Sokak, Vatan Caddesi, Millet Caddesi,
Yenikapı İDO’ya gelecek araçlar Namık Kemal Caddesinden Vefa Karakurdu Üst geçidi (dönüşleri de aynı noktadan) kullanacaktır.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Kırklareli’de sayım bitti, Kesimoğlu 112 farkla kazandıKırklareli’de sayım bitti, Kesimoğlu 112 farkla kazandı
Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştüEmine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.