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Vodafone Park, Süper Kupa’ya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi statları arasında gösterilen Vodafone Park, yarın Chelsea ve Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak - Vodafone Park, dev maç için İstanbul’a gelecek taraftar ve ziyaretçilere, her birinde farklı içerik yayını yapılabilen dijital ekranlar ve videowall’lar ile ileri yayın teknolojisinin tüm olanaklarını sunacak - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone Park’a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Vodafone Park’ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz" - Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman: - "Müzesi, sosyal alanları ve elbette ruhuyla Vodafone Park’ın kapılarını bir kez daha küresel bir organizasyon için açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en iyi statları arasında gösterilen, Beşiktaş JK’nın stadyumu Vodafone Park, yarın Chelsea ve Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak. Vodafone Park’ın akıllı altyapısı, yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir sağlaması beklenen dev maç için hazır.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, 14 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmaya hazır.

Mimari ve teknik özellikleri, atmosferi, Beşiktaş taraftarının coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazanan Vodafone Park’ta, yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir sağlaması beklenen dev maç için geri sayım başladı.

Süper Kupa’yı izlemek için ağırlıklı İngiliz olmak üzere 40 binden fazla futbolsever Vodafone Park’a akın edecek. Nisan ayında statta incelemelerde bulunan UEFA heyetinin tam puan verdiği Vodafone Park’ta, ek panoramik stüdyolar ile canlı bağlantı platformları kurulacak. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanacak final karşılaşmasında milyonlarca sporseverin gözü Vodafone Park’ta olacak.

- Seyirciye sadece gördüğü değil, göremedikleri de sunuluyor

Açıklamada verilen bilgilere göre Vodafone Park, dev maç için İstanbul’a gelecek taraftar ve ziyaretçilere, her birinde farklı içerik yayını yapılabilen dijital ekranlar ve videowall’lar ile ileri yayın teknolojisinin tüm olanaklarını sunacak.

Ziyaretçilerin akıllı stadyum deneyimlerini en üst seviyeye taşıyan ve maçın her dakikasına hakim olmasını sağlayan Vodafone Park’ta, 50 bin ziyaretçinin aynı anda bağlantı ihtiyacı karşılanabiliyor. Yüksek hızda ve kesintisiz internet bağlantısı için 380 anten ve 620 Wi-Fi noktası kullanılan statta, 4,5G bağlantısı için çatıda 74, soyunma odaları, restoranlar, asansörler ve otopark girişi gibi kapalı alanlarda ise yaklaşık 250 ayrı noktadan kapsama sağlanıyor.

İleri yayın teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Park’ta, 700’den fazla TV, 43 farklı noktada 8 çeşit videowall ve 2 bin 200 koltuk içine konumlandırılan interaktif ekran ile seyirciye sadece gördüğü değil, göremedikleri de sunuluyor.

- Aynı zamanda sosyal yaşam alanı

Dünyanın en güzel yerlerinden birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Vodafone Park, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı.

Türkiye’nin ilk dijital defilesinin gerçekleştirildiği Vodafone Park, Vodafone’un Türkiye’deki en dijital mağazasına, Türkiye’nin en büyük spor müzesi Beşiktaş Müzesi’ne ve Beşiktaş JK’nın yönetim ofisine ev sahipliği yaparken, Divan Cafe ve White Pepper gibi restoranlarla ziyaretçilere Boğaz manzarasında eşsiz lezzetler sunuyor. Vodafone Park aynı zamanda, dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo’yu da bünyesinde barındırıyor.

- "Vodafone Park’a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Park'ın pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum olduğunu belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan Vodafone Park’a yaptığımız sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla işbirliği yaptık. Vodafone Park’a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Vodafone Park’ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Bugün, taraftarlara ve ziyaretçilere maç günleri uçtan uca dijital deneyim yaşatabiliyoruz.

Vodafone Park’ın tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Vodafone Park’ın İstanbul’un kent kimliğine ve Türk futboluna global düzeyde çok önemli açılımlar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz."

- "Dünyanın en çok beğenilen stadyumlarından birine sahibiz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, açıldığı günden bu yana Beşiktaş JK taraftarının coşkusu ile birlikte birçok önemli müsabakaya ve zaman zaman da uluslararası çapta birçok organizasyona ev sahipliği yapan Vodafone Park'ın, bu defa yine küresel arenada son derece önemli bir karşılaşmaya sahne olacağını belirtti.

Büyük bir maça ev sahipliği yapacaklarını aktaran Orman, "Bugüne kadar tüm misafirlerimizi olduğu gibi Süper Kupa finaline gelen konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlayacağız ve ülkemizin yüz akı Vodafone Park’ta bu önemli mücadeleyi gururla izleyeceğiz. Teknik özellikleri, atmosferi, konumu ve kalitesiyle dünyanın en çok beğenilen stadyumlarından birine sahibiz. Bu güzel müsabakanın hem semtimize hem de tüm Beşiktaş JK ekosistemine birçok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Müzesi, sosyal alanları ve elbette ruhuyla Vodafone Park’ın kapılarını bir kez daha küresel bir organizasyon için açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Süper Kupa 2019 Vodafone Park

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