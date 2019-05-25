Vodafone Park'ta Slaven Bilic sürprizi

Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere’nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, ekim ayından bu yana ise Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımının başında bulunuyor. Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic’in, UEFA Prolisans kursunda konuşmacı olarak İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş maçını da tribünden takip etmek istediği öğrenildi.
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