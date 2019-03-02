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Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar dünyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Mart itibarıyla Vodafone’a yeni gelen aboneler, Vodafone kullanan aile üyelerini referans göstererek, mevcut Vodafone’lular ise yeni Red tarifelerine geçerek Vodafone Red’in dijital ayrıcalıklarından yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanan Vodafone Red, müşterilerinin dijital deneyimini artıracak ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Sadece bireylerin değil hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmeyi hedefleyen Vodafone Red, hanelerin uçtan uca dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı. Mart itibarıyla Vodafone’a yeni gelen aboneler, Vodafone kullanan aile üyelerini referans göstererek, mevcut Vodafone’lular ise yeni Red tarifelerine geçerek Vodafone Red’in dijital ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

Vodafone Red’in sunduğu ayrıcalıklar dünyasında, ev internetinden D-Smart üyeliğine ve Nesnelerin İnterneti’ne kadar pek çok alanda özel dijital fırsatlar bulunuyor. Yeni kampanya kapsamında Vodafone Red’li olanlar bu dijital ayrıcalıklardan birini seçebiliyor.

Buna göre Vodafone Red’liler, “Vodafone Evde İnternet” ürününü yüzde 25’e varan indirimle, bireysel Nesnelerin İnterneti çözümlerinden oluşan V-Yaşam ürünlerinde kullanılan tarifeleri, D-Smart Aile Spor Paketi’ni ve Güvenli Depo, Dijital Güvenlik, Vodafone TV’den oluşan içerik paketini 12 ay boyunca kullanabilecek.

- “Red’li müşterilerimizin dijital deneyimini artırmak istiyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Red'lilere çeşitli ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Sadece bireylerin değil hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmek istiyoruz. Bir evde dijital ihtiyaç olan en önemli servisleri Vodafone Red’e gelenlere ayrıcalıklarla sunuyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında Red’li olan bütün müşterilerimizi dijital ayrıcalık dünyasıyla dijitalleştiriyoruz. Onlara ev internetinden Nesnelerin İnterneti’ne kadar çeşitlenen çok özel fırsatlar geliştirdik. Red’li müşterilerimiz bu fırsatlardan birini seçerek dijital ayrıcalıklar dünyamızdan yararlanabilecek. ‘Ünlü değil Red’li’ konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla daha fazla sayıda müşterimize Vodafone Red ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Red’liler, Vodafone’un en dijital müşteri grubunu oluşturuyor. Mobil internet kullanımı yüzde 99’u, akıllı cihaz penetrasyonu yüzde 96’yı ve 4.5G kullanma oranı yüzde 76’yı bulan Red’lilerin aylık mobil internet kullanımı ise 10 GB’ye ulaştı.

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