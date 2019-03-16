İSTANBUL (AA) - Vodafone Red’in seyahatseverler için hazırladığı “Dünya Avucunuzda” programı devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, tatil mevsimi yaklaşırken seyahatseverleri ikinci sezonuna giren “Dünya Avucunuzda” programıyla farklı coğrafyalara götürüyor.

Alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine dünyanın çok özel ve saklı yerlerinin konu alındığı “Dünya Avucunuzda” programında, gidilen bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor, izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için özel tüyolar veriliyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red’in yurt dışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vodafone Red’i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka olarak konumlandırıyoruz. Seyahat etmeyi seven Vodafone Red’liler için de pek çok kolaylık sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, havaalanına VIP transfer ile gidiyor, sıra beklemeden geçiyor, uçağını loungede bekliyor, otel rezervasyonlarında özel ayrıcalıklar yaşıyor. Tarifedeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanma imkânı veren ‘Her Şey Dahil Pasaport – Dünya’ servisimizle 104 ülkeyi kapsıyoruz. ‘Dünya Avucunuzda’ programı, bu servisimizin ve GSM dışı faydalarımızın müşterilerimize seyahat esnasında sağladığı kolaylıkları anlatmak için bize güzel bir fırsat sunuyor. Sık seyahat eden, gezmekten keyif alan herkesi Vodafone Red’in ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz.”