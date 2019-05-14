Vodafone Türkiye'den 1 yılda 1,5 milyar TL yatırım

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 31 Mart 2019 sonu itibarıyla son bir yılda 1,5 milyar TL yatırım yaptı.

Vodafone Türkiye, Nisan 2018-Mart 2019 dönemini kapsayan mali yılı sonuçlarını açıklamayla duyurdu.

Sonuçlar, Vodafone Türkiye’nin daha çevik, daha hızlı, daha basit ve dijital bir şirket olmak yolunda yürüttüğü “Biz Dijitaliz Biz Geleceğiz” programı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Vodafone Türkiye, 2018-19 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14,3 artırarak 10,5 milyar TL’ye çıkardı. Böylece şirket son 9 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) yüzde 19,2 artış ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye ulaşırken bu dönemde operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akış ise 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 2018-19 mali yıl sonu itibarıyla 23,7 milyon olurken, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,2 milyona ulaştı. Şirketin 4,5G abone sayısı da yıl sonu itibariyle 15,3 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 16 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.