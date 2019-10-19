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Vodafone Türkiye’den Bülent Bayram "En Etkin İK Liderleri" arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Vodafone’da 2018’den bu yana İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Bayram, başarılı performansıyla “Türkiye’nin En Etkin 50 İK Lideri”nden biri oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, dijitalleşme ve çeviklik odağında hayata geçirdiği başarılı İK projeleriyle “Türkiye’nin En Etkin 50 İK Lideri” arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’da 2018’den bu yana İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Bayram, başarılı performansıyla “Türkiye’nin En Etkin 50 İK Lideri”nden biri oldu.

Şirket bünyesinde Dijital Kültür Dönüşüm Liderliği Programı, DijitalSen Programı, “Agile” (Çevik) çalışma gibi projelere liderlik eden ve şirketin iletişim dilinden başlayarak kültürel değişiminde önemli rol oynayan Bayram, insan kaynakları alanında Türkiye’nin en prestijli etkinliği olarak bilinen CHRO Summit 2019 kapsamında düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Bayram, Türkiye’nin en etkin 50 İK liderinden biri olarak gösterilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yeni dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kendi çalışma şeklimizi dönüştürmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Şirketimizde ‘Biz Dijitaliz, Biz Geleceğiz’ mottosuyla kapsamlı bir dönüşüm programı başlattık. Dijital ürünler, robotik süreçler, dijital iş ortaklıkları ve kültürel dönüşüm başlıklarından oluşan bu programla, hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde daha çevik, daha hızlı, daha sade ve dijital geleceğe hazır bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, insan kaynakları alanında da çalışanlarımızın yaratıcılığını ve potansiyelini maksimum seviyede ortaya çıkaracak uygulamalara imza atıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, insan ve liderlik odaklı bir başarı hikâyesi yazmaya devam edeceğiz.”

- Bu yıl üçüncüsü yapıldı

Fortune Türkiye ve DataExpert tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan “Türkiye’nin En Etkin 50 İK Lideri” listesi, tüm iş dünyasını etkisi altına alan VUCA (Volatile-Dalgalı, Uncertain-Belirsiz, Complex-Karmaşık, Ambigious-Muğlak) döneminde başa çıkılması gereken problemleri dijitalleşme ve çeviklik odağında aşmayı hedefleyen insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlandı.

Bu eksende gerçekleşen araştırmada, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları ciro, karlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edildi ve İK liderlerinin performansı incelendi.

Araştırma danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda, şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan, değer katan, benzersiz uygulamaları hayata geçiren, Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi belirlendi.

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