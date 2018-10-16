Vodafone Türkiye'ye Kristal Elma'dan 18 ödül

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nden toplam 18 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, iletişim teknolojilerinde olduğu kadar yaratıcı iletişim kampanyalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30’uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde 18 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye’nin iletişim ajansları Y&R İstanbul, Team Red, C-Section, Plasenta, Mindshare Türkiye, TSM Etkinlik, Mono Jingles, 1000 Volt, Kala Film, Octopus ve Walky Talky, bu yıl 7 büyük, 127 kristal, 123 gümüş, 94 bronz ve 4 özel olmak üzere toplam 355 ödülün dağıtıldığı Kristal Elma’da 6 kristal, 3 gümüş, 7 bronz ve 1 basın büyük ödülü kazandı. Vodafone Türkiye ayrıca, “30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri” arasında birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti: