Vodafone yeni akıllı ürün ailesini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “V-Yaşam, tüketicilere IoT cihazlarını birbirine bağlama ve yönetme imkanı veren yeni ve basit bir çözüm. Bu ürün ailesi içinde bağlantılı bir araba güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve yeni bir akıllı çocuk saati sunuyoruz. V-Yaşam ile kullanıcılara, hayatta değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlıyoruz.” dedi. Vodafone Türkiye, geçen yıl Akıllı Çocuk Saati ile adım attığı bireysel Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarında, şimdi de “V-Yaşam” markası altında kullanıcısına her an her yerde bağlı olan ve mobil uygulama üzerinden kurulabilen akıllı ürün ailesi yeni V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta’yı tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, IoT pazarının hızla büyüdüğünü kaydetti. Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkelerde 2020 yılına gelindiğinde, 370 milyondan fazla tüketicinin elektroniği ve akıllı ev cihazı mobil IoT şebekelerine bağlanabileceğini ifade eden Deegan, şunları kaydetti:

“Bu sayı şu anda 50 milyon. V-Yaşam, tüketicilere IoT cihazlarını birbirine bağlama ve yönetme imkanı veren yeni ve basit bir çözüm. Bu ürün ailesi içinde bağlantılı bir araba güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve yeni bir akıllı çocuk saati sunuyoruz. V-Yaşam ile kullanıcılara, hayatta değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlıyoruz. IoT alanında dünya çapındaki uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimizin dijitalleşmeden en yüksek faydayı sağlamasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz.” \ - “Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz” Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Vodafone olarak, bireysel IoT pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini ve inovasyonlara imza attıklarını aktararak, “Bireysel IoT ürünlerimizi biz dünyada geçtiğimiz yıl lanse etmeye başladık, 6 ülkede lansmanı yapıldı, Türkiye de bunun yapılacağı 7. ülke olacak. Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Aksoy, V-Yaşam ürünlerini, özellikle şehir ve metropollerde yaşayan insanların sevdikleri, değer verdikleri ve önemsedikleri şeylerin güvenliğini sağlama talebinden yola çıkarak tasarladıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünlerle tüketicilere ilham vermek ve teknolojinin gücünü kullanarak daha iyi bir yaşam sürebileceklerini anlatmak istiyoruz. Vodafone, bireysel IoT ürünleri sunan, dünyadaki ilk operatörler arasında yer alıyor. Bireysel IoT pazarının Türkiye’de önümüzdeki dönemde çok büyüyeceğine inanıyoruz. Bu inançla, bireysel tüketicilerimiz için bu alanda yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” \ - “Vodafone abonesi olsun olmasın herkes kullanabiliyor” Aksoy, geçen yıl akıllı çocuk saatinin lansmanını yaptıklarını ve çok ilgi gördüğünü, hatta ilk ayın sonunda mağazalarda ürünün kalmadığını ifade ederek, “Bugün daha yeni versiyonuyla V-Çocuk Saatini sunacağız. Hedefimiz 4 ile 10 yaş arası olan aileler. Bu ailelerin rakamı Türkiye’de 6 milyon civarında. Ebeveynler, güvenli bölgeler belirleyerek, çocukları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabiliyor. Acil butonu var. Arama özelliği ile çocuğunuzla konuşabiliyorsunuz. Çocugunuzun bu cihazı keyifle takması için oyun özelliği de var. Ebeveynler, her an her yerde çocuklarının nerede olduğunu uygulama üzerinden görebiliyor.” dedi.

Engin Aksoy, V-Pati ile evcil hayvan sahiplerinin, güvenli bölgeler belirleyerek, evcil hayvanları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabildiğini aktararak, “Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde köpeği rahatsız etmeyen V-Pati ile her an her yerde evcil hayvanların nerede olduğunu uygulama üzerinden görmek mümkün oluyor.” yorumunu yaptı. V-Araba ile araç sahiplerinin, araçlarını nereye park ettiklerini “Aracımı Bul” moduyla anında hatırlayabildiğini anlatan Aksoy, şunları söyledi: “Park Modu ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirildiğinde uyarı mesajı alan araç sahipleri, Seyahat Modu ile araçlarının hangi gün nerede kullanıldığını bilerek seyahat geçmişini takip edebiliyor. Vale Modu sayesinde araçlarını izleyebiliyor ve nereye park edildiğini görebiliyor Servis Modu ile de araçlarının servis durumunu takip edebiliyor ve arıza durumunda mesaj alabiliyor.” Aksoy, V-Çanta ile çanta ve valiz kullanıcılarının, güvenli bölgeler belirleyerek, çantaları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabildiğini belirterek, hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilen V-Çanta ile her an her yerde çantanın nerede olduğu uygulama üzerinden görülebildiğini, bu cihazın takip edilmek istenen herhangi bir nesne de takılabileceğini söyledi.