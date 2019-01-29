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Vodafone’dan genç oyunseverlere sömestr hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve dünyanın ilk espor filmi olduğu belirtilen İyi Oyun, sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacağı açıklandı.Türkiye’nin ve dünyanın ilk espor filmi olduğu kaydedilen İyi Oyun, sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacağı duyuruldu.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk espor filmi olduğu belirtilen İyi Oyun, sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacağı açıklandı.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk espor filmi olduğu kaydedilen İyi Oyun, sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacağı duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; Vodafone FreeZone’lu gençler, İyi Oyun filmini Vodafone TV’den izlediklerinde internetlerinden yemeyeceği açıklandı. Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Atakan Yılmaz ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin’in başrollerinde olduğu film, toplamda 12 ay boyunca Vodafone TV’den izlenebilecek.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. Ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin 2 yıldır isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Ayrıca, gamer paketlerimiz ile tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk espor filmi ‘İyi Oyun’un sponsorları arasında yer aldık ve gamer paketlerimizi kullanan FreeZone’lu gençlere bu film için hediye bilet sunduk. Şimdi de Vodafone TV işbirliğiyle ‘İyi Oyun’ filmini sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlıyoruz. Genç abonelerimiz, bu filmi Vodafone TV’den internetlerinden yemeden izleyebilecek. Vodafone FreeZone olarak, espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz".

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