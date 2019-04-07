Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yapılan Vodofane İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fatih İlçesi'nde gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücülere alternatif güzergahlar belirlendiği aktarıldı.

Buna göre, 05.00-14.00 saatleri arasında, trafiğe kapatılan yollar şu şekilde;

Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,

Sirkeci arabalı vapurları giriş ve çıkışları,

Sirkeci arabalı vapuru karşısından Payitaht Kafe'nin olduğu yerden sahile akım verilmeyecektir.

Sirkeci Meydanı'ndan Zeyport Zeytinburnu Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacaktır.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),