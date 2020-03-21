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  4. Vodofone'un ardından Turkcell'den de 'Evde Kal' çağrısına destek

Vodofone'un ardından Turkcell'den de 'Evde Kal' çağrısına destek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Vodafone'un ardından bugün de Turkcell, 'Evde Kal' çağrısına destek verdi. Turkcell, kullanıcıların evde kalmasını desteklemek için operatör ismini 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi.

Vodofone'un ardından Turkcell'den de 'Evde Kal' çağrısına destek

Koronavirüs salgını ile ilgili vakaların Türkiye'de de artışa geçmesi üzerine başlatılan 'evde kal' çağrısına GSM operatörlerinden de destek geldi.

TURKCELL: EvdeHayatVar

Koronavirüsünün yayılma hızını azaltmak için vatandaşların eve durmalarına destek olmak için Vodafone'un şebeke adını "#EvdeKal TR" olarak değiştirmesi ardından Turkcell de 'Evde Kal' çağrısına destek vererek operatör ismini 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi.

Turkcell kullanıcılarının yeni operatör ismini 'EvdeHayatVar' olarak görmesi için telefonunu uçak moduna alıp tekrar hattı açması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
vodofane Turkcell evde kal EvdeHayatVar

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