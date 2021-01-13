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  4. Vogue editörü, tartışma yaratan Kamala Harris kapağında seçilen pozu savundu

Vogue editörü, tartışma yaratan Kamala Harris kapağında seçilen pozu savundu

13.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Dünyanın önde gelen moda dergilerinden Vogue'un ABD editörü Anna Wintour, derginin Şubat sayısı kapağına yöneltilen eleştiriler karşısında dergisini savundu.

Dünyanın önde gelen moda dergilerinden Vogue'un ABD editörü Anna Wintour, derginin Şubat sayısı kapağına yöneltilen eleştiriler karşısında dergisini savundu.

Derginin yeni sayısında ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in pembe parlak bir fon önünde düz siyah bir ceket, kot pantolon ve spor ayakkabıyla verdiği poz yer alıyor.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ve yorumcular, fotoğrafın ışığının kötü olduğu, Harris'in konumunun ciddiyetini hafiflettiği ve teninin rengini de açık gösterdiği eleştirilerini yöneltmişti.

Ancak Wintour, fotoğrafların Harris'in başarısını vurgulamayı amaçladığını söyledi.

Vogue editörü Anna Wintour

Wintour, New York Times'dan Kara Swisher'a yaptığı açıklamada, "Harris'in inanılmaz zaferini kutlamaktan başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Vogue'un kapağında Harris'in resmi bir takım elbiseli pozu yerine kullanılan bu fotoğrafı savunan Wintour, "Hepimiz, Harris'in daha az resmi olan bu fotoğrafının, içinde yaşadığımız anı yansıttığını güçlü bir şekilde hissettik" diye konuştu.

Kendisi de Demokratların etkili bir destekçisi olan editör, fotoğrafın Joe Biden ve Kamala Harris'in başardıklarını ve başaracaklarını çok iyi yansıttığını söyledi.

https://twitter.com/voguemagazine/status/1348284503081574403

CNN kapağın sosyal medya yayımlanmasından sonra, Harris'in ekibinin kapakta bu pozun kullanılacağından haberdar olmadığını bildirmişti.

Vogue'daki bazı kaynaklar New York Times'a verdiği demeçte, daha resmi bir fotoğrafın ayrı bir baskıda kapak olarak kullanılabileceğini söyledi.

İki fotoğraf da Vogue dergisinin ilk siyah fotoğrafçısı Tyler Mitchell tarafından çekildi.

Dergi geçmişte ırkla ilgili konular nedeniyle eleştirilmişti.

Daha önce birkaç eski çalışan, işyerinde iddia edilen ırkçılık deneyimlerini New York Times ile paylaşmıştı.

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