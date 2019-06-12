"Vokal Barok Hazineler: Bach & Vivaldi & Handel" konseri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, şef Florian Helgath yönetiminde "Vokal Barok Hazineler: Bach & Vivaldi & Handel" adlı konser gerçekleştirildi.

Aya İrini Müzesi'ndeki konserde, Barok dönemi bestecilerinden Bach, Vivaldi ve Handel'in eserleri, şef Florian Helgath yönetimindeki Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi Topluluğu ve Berlin RIAS Oda Korosu'nun yorumlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Koro, Johann Sebastian Bach'ın "Nach dir, Herr, verlanget mich", Antonio Vivaldi'nin "Gloria Re Majör" ve George Frideric Handel'in "Dixit Dominus" eserlerini seslendirdi.

