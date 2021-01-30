Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Efe Er)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Çam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Taha Erden, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Kaan Bülbül)
Setler: 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 83 dakika (27, 29, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.