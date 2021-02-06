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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermeri Halil Dolaşık, Atakan Topal )

Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Berezhko, Vahit Emre Savaş (Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Gazi Ertuğrul Metin)

Setler: 19-25, 27-29, 26-24, 21-25

Süre: 128 dakika (28, 37, 32, 31 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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