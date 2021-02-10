Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Altekma: Daniel, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar)
Afyon Belediye Yüntaş: Bruno, Alfonso, Kaan Kar, Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Cansın Ogbai Enaboifo, Berk Yılmaz)
Setler: 19-25, 25-19, 23-25, 25-19, 15-13
Süre: 125 dakika (26, 26, 28, 25, 20)
İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Altekma, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.