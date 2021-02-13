Salon: Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Burak Hazırol (Miskevich, Kuklinski, Hakan Polat, Ali İhsan Heper, Yusuf Erdem, Mert Nevzat Güneş)
Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Abreu, Cirovic, Rahmi Çağlar Aksoy, Mesut Akman, (Ahmet Samet Baltacı, Zakharov, Pavlovic, Kadir Gürkan Uz, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı)
Setler: 25-20, 20-25, 25-19, 21-25, 15-10
Süre: 135 dakika (29, 28, 30, 27, 21)
BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında Solhanspor sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.