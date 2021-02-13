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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Solhanspor: 3 - Sorgun Belediyespor: 2

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Burak Hazırol (Miskevich, Kuklinski, Hakan Polat, Ali İhsan Heper, Yusuf Erdem, Mert Nevzat Güneş)

Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Abreu, Cirovic, Rahmi Çağlar Aksoy, Mesut Akman, (Ahmet Samet Baltacı, Zakharov, Pavlovic, Kadir Gürkan Uz, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-20, 20-25, 25-19, 21-25, 15-10

Süre: 135 dakika (29, 28, 30, 27, 21)

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında Solhanspor sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

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