Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Berkan Eryüz, Berk Dilmenler (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Anıl Tokat, Uğur Kılıç)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Winkelmüller (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 18-25
Süre: 105 dakika (22, 28, 28, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.