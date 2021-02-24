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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Arkas Spor: 3

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Berkan Eryüz, Berk Dilmenler (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Anıl Tokat, Uğur Kılıç)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Winkelmüller (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 18-25

Süre: 105 dakika (22, 28, 28, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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