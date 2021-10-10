Salon: Şırnak

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed Kaya

Setler: 18-25, 18-25, 22-25

Süre: 84 dakika (25, 29, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.



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