YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Şırnak

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed Kaya

Setler: 18-25, 18-25, 22-25

Süre: 84 dakika (25, 29, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyorKoronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin değerlendirme:BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin değerlendirme:
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:02
İkindi
15:15
Akşam
17:48
Yatsı
19:03

Şırnak Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Dicle Eczanesi
Sirnakmerkez
Med Eczanesi
Cizre
Doğan Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.