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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.10.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Furkan Dur, Cafer Kirkit, Weber (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Altay Demirci, Amir Khani, Ertuğrul Gazi, Kerem Yaman)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Graciano Da Silva, Uğur Güneş, Burakhan Tosun, Bahov (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er, Berk Dilmenler)

Setler: 19-25, 22-25, 23-25

Süre: 93 dakika (26, 34, 33)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

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