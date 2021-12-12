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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.12.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bahtiyar Çelik

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burhan Zorluer, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Efe Er, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 25-19, 25-19

Süre: 86 dakika (33, 27, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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