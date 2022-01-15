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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

15.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta : 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serap Kuka

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Yusuf Eken)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Emre Batur, Taha Erden)

Setler: 22-25, 25-22, 20-25, 22-25

Süre: 141 dakika (33, 41, 30, 37)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

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