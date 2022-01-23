Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi (Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 24-26, 15-25,18-25

Süre: 85 dakika (32, 25, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.



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