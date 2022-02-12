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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 1

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tucay Kandemir, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu, )

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken, İlker Esin, Kadir Cin, Mehmet Almaz)

Setler: 25-18, 25-18, 22-25, 25-15

Süre: 118 dakika (26, 28, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1yendi.

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