Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tucay Kandemir, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu, )

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken, İlker Esin, Kadir Cin, Mehmet Almaz)

Setler: 25-18, 25-18, 22-25, 25-15

Süre: 118 dakika (26, 28, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1yendi.



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