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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.02.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne: 2 - Spor Toto: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Buchegger, Burak Baturalp Güngör (Muhammed Aray, Serkan Ramazan Kılıç, Sercan Yüksel Bıdak, Vefa Yılmaz, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-22, 25-23, 21-25, 22-25, 8-15

Süre: 151 dakika (32, 33, 32, 34, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Süre: 97 dakika (32, 33, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

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