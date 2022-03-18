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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

18.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arkas Spor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouff, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erdem)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Lugumdzija (Caner Dengin, Candido)

Setler: 25-21, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.

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