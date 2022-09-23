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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 2

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Ömer Furkan Dur)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç)

Setler: 25-21, 16-25, 21-25, 25-19, 15-10

Süre: 127 dakika (32, 25, 27, 26, 17)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 mağlup etti.

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