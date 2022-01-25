Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Camejo, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, İzzet Alp Akkuş, Tuinstra, Ahmet Samet Baltacı, Muhammet Ertuğrul)

Projekt Varşova: Grobelny, Nowakowski, Petkovic, Kwolek, Wrona, Trinidad (Wojtaszek, Kowalczyk, Janikowski, Superlak, Blenkenau, Galazka)

Setler: 25-17, 17-25, 25-18, 25-18

Süre: 105 dakika ( 25, 27, 27, 26)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı 3-1 mağlup etti.



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