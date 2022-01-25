YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

25.01.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart: 3 - Projekt Varşova: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Camejo, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, İzzet Alp Akkuş, Tuinstra, Ahmet Samet Baltacı, Muhammet Ertuğrul)

Projekt Varşova: Grobelny, Nowakowski, Petkovic, Kwolek, Wrona, Trinidad (Wojtaszek, Kowalczyk, Janikowski, Superlak, Blenkenau, Galazka)

Setler: 25-17, 17-25, 25-18, 25-18

Süre: 105 dakika ( 25, 27, 27, 26)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı 3-1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdıAnkara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.